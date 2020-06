L'investimento: 350 mila euro per gli impianti sportivi

BORGHETTO BORBERA — Nei giorni scorsi la giunta comunale del Comune di Borghetto, guidata dal sindaco Enrico Bussalino, ha approvato una delibera riguardante una variazione del bilancio di previsione anni 2020-2022. Nel documento si nota che è necessario provvedere con urgenza al completamento degli impianti sportivi per un importo pari 350 mila euro. Si tratta di una cifra cospicua che l’amministrazione comunale intende coprire con l’avanzo vincolato dell’ente. La buona funzionalità degli impianti sportivi sono da sempre una delle priorità del sindaco Bussalino.

La giunta intende, poi, anche provvedere alla sistemazione dell’archivio comunale. Il costo è, in questo caso, di 24.400 euro, la somma sarà in parte coperta (circa 21 mila euro) dalla Regione, il rimanente (3.500 euro) dal Comune.

Fra gli interventi previsti figurano anche i lavori per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico del “Belvedere sul Borbera”, uno degli angoli più suggestivi della bassa Val Borbera che merita di essere sistemato in maniera adeguata per la fruizione di tutti. L’opera avrà il costo di 55.323 mila euro, tale importo verrà, però, finanziato per 39 mila euro dal Giarolo Leader srl, il restante arriverà da investimenti comunali per circa 16 mila euro.