Novi, le piste ciclabili si rifanno il look

NOVI LIGURE — Si ampliano le piste ciclabili a Novi Ligure. I lavori partiranno con il rifacimento completo della pista ciclabile tra Novi e Pozzolo, in via Mazzini. «Dovremo rimuovere le barriere in ferro, ormai in gran parte divelte e dunque pericolose, per sostituirle con un cordolo in gomma», spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Diego Accili.

Saranno anche rifatti gli attraversamenti pedonali, per renderli più sicuri. Il progetto è confinanziato dal ministero degli Interni (che ha stanziato 130 mila euro) e dalla Provincia di Alessandria (per circa 98 mila euro), mentre la parte restante, pari a 40 mila euro, sarà versata dal Comune di Novi.

La pista ciclabile di via Mazzini si va però a “fermare” contro una serie di marciapiedi. «Realizzeremo un collegamento ciclabile con via Crispi, e da qui con la pista del viale della Rimembranza», dice ancora Accili. Il progetto esecutivo sarà presentato entro fine giugno, mentre quello di massima è già stato discusso in giunta. Poi ci vorranno i tempi tecnici per il bando di gara. «Purtroppo quest’anno l’emergenza coronavirus ha bloccato praticamente tutte le attività e i tempi si sono allungati», ricorda Accili.