Overall pedala dal Galibier all'Etna

PASTURANA - Il ct azzurro Davide Cassani ha chiesto per il ciclismo una apertura anticipata per le competizioni. In attesa di una risposta, che serve per dare finalmente il via alle gare, i corridori del Team Overall si allenano per una stagione concentrata in pochi mesi e, per questo, molto intensa.

C'è chi, come Fabio Portigliatti, ha scalato il Galibier, in uno stage con i professionisti Umberto Marengo, Jacopo Mosca e Fabio Felline. Francesco Baldi, invece, ha scelto l'Etna: tutti e due in altura, proprio per lavorare su condizione e tenuta, per una ripartenza del calendario da fine luglio.

Complicata, invece, la posizione del neozelandese Andrew Bidwell. "Ancora da valutare il suo arrivo in Italia - spiega il team manager, Massimo Subbrero - prché è prevista la quarantena di 14 giorni. Come dirigenza prenderemo, a breve, una decisione, d'intesa con il ragazzo". Tutti gli altri sono al lavoro. "Overall Tre Colli si farà trovare pronta e motivata".