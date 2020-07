Processo al bilancio: "I soldi ci sono, usateli"

NOVI LIGURE — È stato un consiglio comunale abbastanza curioso e inusuale quello convocato lunedì scorso a Novi Ligure. Una seduta consigliare che ha avuto un prologo nella conferenza stampa convocata dal gruppo Dem per annunciare il voto contrario al bilancio consuntivo che sarebbe stato discusso di lì a poche ore.

In consiglio comunale, dopo la relazione del sindaco sul bilancio consuntivo, è partito il fuoco di fila dell’opposizione. Il bilancio presentato da Cabella ha chiuso con con 5 milioni e mezzo di avanzo netto e con 4 milioni e 700 mila euro di accantonamenti. «Ci sono momenti in cui è giusto mettere il “fieno in cascina” – ha detto il capogruppo dem Simone Tedeschi – ma questo ha senso se lo si mette da parte per usarlo in momenti di difficoltà come quelli che stiamo attraversando. Invece voi avete scelto di tenere ferme risorse, che sono soldi dei cittadini novesi, proprio quando la città ne ha più bisogno».

Se dai banchi dell’opposizione dem si è scatenato l’attacco al sindaco, dai banchi della maggioranza non si è alzata nessuna parola a difesa dell’operato del sindaco, con i capigruppo Marco Bertoli (Lega) e Francesca Chessa (Forza Italia) che hanno preso la parola solo per annunciare laconicamente il voto a favore. La replica del sindaco ha ammesso che l’intervento di Tedeschi è stato corretto e coerente ai dati presentati, ma che la scelta dell’amministrazione comunale, in vista del bilancio di previsione «che sarà presentato entro settembre nei termini di legge» è stata di una particolare attenzione alle spese in vista proprio del bilancio di previsione, che dovrà decidere l’allocazione delle risorse per un 2020 che sta ormai passando.

Il servizio completo sul Novese in edicola fino a mercoledì 8 luglio