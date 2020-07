A7, 15 chilometri di coda per i lavori alla galleria

Un’altra giornata di passione per chi oggi è diretto in Liguria. Sulla A7 è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova per consentire approfondimenti tecnici nella galleria Zella. Chiusi anche il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova Ovest e il bivio della A7 da Genova Ovest verso la A12. Pertanto gli utenti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria.

Di conseguenza si sono formati sulla A7, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, 15 chilometri di coda in direzione Genova e sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est code a tratti sempre verso Genova.

A coloro che da Milano sono diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova-Gravellona (dove comunque si registrano due chilometri di coda in aumento tra Masone e il bivio per l’Autostrada dei Fiori). Alle sole vetture si consiglia invece di anticipare l’uscita a Busalla.

In direzione di Milano si segnalano altre code per lavori tra Genova Sampierdarena e Busalla.