Shopping sotto le stelle con tutte le Docg del territorio

NOVI LIGURE — C’è grande attesa in città per il secondo appuntamento con lo shopping sotto le stelle. Il consorzio Cuore di Novi è pronto per la proposta di questa sera che avrà come protagonista il vino. Infatti nel centro storico saranno presenti i produttori del consorzio di tutela del Gavi docg e dell’Ovada docg.

Naturalmente accanto alle bancarelle dei consorzi posizionate in piazza Dellepiane ci saranno i negozi aperti fino alle 23 che proporranno la moda di tendenza della primavera-estate 2020 a prezzi promozionali. I saldi, infatti, prenderanno il via il prossimo 1 agosto ma è possibile fin da ora effettuare vendite promozionali con sconti interessanti.

Nell’androne di Palazzo Dellepiane vernissage di fisarmoniche d’epoca, lo strumento che più di altri ricorda le feste sull’aia ai tempi della trebbiatura del grano e, in autunno, della vendemmia, quando si pigiava l’uva matura a piedi nudi.