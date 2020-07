Mazzetti: la vita e l’omaggio a Kafka nel film di Della Casa

VOLTAGGIO — Anche l’estate voltaggina può finalmente iniziare e lo farà grazie al cinema. Domenica 19 luglio, alle 21.30, nell’area sagre del paese, verrà ospitata la proiezione di “Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti”, documentario di Steve Della Casa e Francesco Frisari. Alla serata prenderanno parte il critico cinematografico Steve Della Casa e Francesca Levi, curatrice della trasmissione radiofonica Hollywood Party, che Delle Casa conduce su Radio 3 dal 1994.

Il genio di Lorenza Mazzetti è tutto nello sguardo fiabesco e profondo con cui vive e racconta la sua storia straordinaria, e le tante opere che da questa nascono. Adottata da bambina dalla famiglia Einstein, che verrà poi uccisa dalle Ss davanti ai suoi occhi, nei primi anni ‘50 va a Londra per dimenticare la tragedia. Lì si ritrova povera e sola ma non si perde d’animo, riesce a entrare nella celebre Slade School of Fine Art chiedendo di essere ammessa. «Perché sono un genio!», non sapeva che altro dire. Ruba una cinepresa, si inventa regista e gira “K”, un film sulla persona cui si sentiva più vicina, Kafka.

