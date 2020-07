Novi e Gavi insieme. Ecco i 'Pirati'

NOVI - Le donne, quando si mettono in testa un risultato, lo realizzano. Così Elena Selmi e Silvia Debenedetti, le presidenti di Novi Pallavolo e Gavi Volley, hanno realizzato un sogno che per anni è stato coltivato da molti e molte, per prima da Grazia Ponasso, alla guida di Novi fino quasi al traguardo della A2 maschile.

Le due società si uniscono per un progetto che ha nella continuità la sua forza. Con un nome e un simbolo che colpiscono: Volley Pirates, i pirati all'assalto della pallavolo e provinciale e regionale. E, soprattutto, giovanile, perché in quel logo già molti ragazzi e ragazze hanno incominciato a identificarsi e dovrà essere un riferimento del volley a km0.

Si inizia, soprattutto, con le ragazze, in D, allenate da Marco Barbagelata, che avrà come 'secondo' Matteo Repetto, talento locale fermato da un problema alla spalla e da un intervento che per qualche mese gli impedirà di giocare, ma non di dare il suo contributo. Novi non avrà più la C femminile, tutte le ragazze hanno accettato di unirsi a Gavi per una D di crescita. E Gavi esce così dal progetto Evo Volley, "per dare vita ad una realtà del territorio, che è il presente e il futuro". Mentre il titolo di C di Novi sarà ceduto a una altra società della provincia, Alessandria Volley. anche se i dirigenti del club novese si concentrano sulla loro realtà.

Con i maschi in B, sempre affidati a Salvatore Quagliozzi e guidati da Stefano Moro, ci saranno inensti dal vivaio, quattro nati dal 2003 al 2005, da Genova arriverà Andrea Ricceri per il palleggio, mentre Francesco Romagnano giocherà, in prestito, al Parella Torino di A3. L'obiettivo è avvicinare anche alcuni baby gaviesi. E Al PalaGavi i 'Pirati' disputeranno almeno un paio di gare di campionato. Sul Piccolo in edicola tutti i dettagli