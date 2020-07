Altro assalto notturno al distributore con la tecnica dell'ariete

NOVI LIGURE - Secondo assalto notturno a un distributore di carburante a Novi Ligure. Dopo l'episodio accaduto tra domenica e lunedì, quando era stata presa di mira la stazione di servizio Q8 Easy posta alla rotonda tra via Pietro Isola, via Trattato di Bruxelles e strada Boscomarengo, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Bennet, questa volta è toccato al distributore – sempre Q8 – posto sulla strada statale 35 bis dei Giovi, all'altezza dell'incrocio con via Buozzi.

Intorno alle 2 di questa mattina, giovedì 30 luglio, i malviventi hanno sfondato le barriere di sicurezza della cassa automatica con la tecnica "dell'ariete". L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i carabinieri, costringendo i ladri alla fuga. Ancora da quantificare l'importo dei danni.