Bufera di vento, sradicata la copertura di un palazzo 

NOVI LIGURE - Notte di paura e danni a Novi Ligure e nelle campagne circostanti a causa della bufera di vento che si è scatenata poco dopo le ore 22 ed è tuttora in corso, anche se la forza delle folate sta attenuandosi e lascia la scena a lampi e tuoni.

Nel centro, in zona Elvezia, all’intersezione tra via Garibaldi e viale Saffi, il forte vento ha staccato un pezzo della copertura di un palazzo di otto piani e lo ha scaraventato sui tetti delle case sottostanti danneggiandoli.

In periferia la forza del vento ha abbattuto alberi in salita Maina, momentaneamente chiusa al traffico e nella discesa della Pieve. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e gli operai del Comune di Novi coordinati dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Diego Accili. La popolazione è invitata a non uscire di casa.

Non si lamentano persone ferite sino al momento in cui scriviamo, ma qualche danneggiamento delle auto parcheggiate in strada. Sta per iniziare la pulizia di via Garibaldi per riaprirla al transito dei veicoli.