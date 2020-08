CASTELLAZZO - Fabio Nobili è il nuovo allenatore del Castellazzo. Dopo la separazione da Roberto Adamo, consumatasi all'inizio della settimana, la società del presidente Curino non perde tempo e volta immediatamente pagina: l'annuncio ufficiale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì. "Abbiamo parlato con alcuni profili - spiega Curino - ma Fabio ci ha convinti subito. Da tanti anni si parlava di un suo possibile arrivo a Castellazzo, questa è la volta buona. Ora lavoreremo insieme per raggiungere gli obiettivi, daremo tutti il massimo per il bene di questi colori".

Emozionato e felice il nuovo tecnico. "Un sogno che si realizza, per me Castellazzo è il massimo" la prima sintetica, ma eloquente, dichiarazione". Sul giornale in edicola tra poche ore un approfondimento dedicato al sodalizio biancoverde.