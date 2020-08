Ferragosto goloso con il gelato a chilometri zero

NOVI LIGURE — Quella del 2020 la ricorderemo come un'estate anomala, condizionata dalla pandemia generata dal covid 19, nonostante tutto, però, si cerca di viverla al meglio andando alla scoperta o riscoperta del territorio e delle sue eccellenze, a Novi, una di queste è certamente il gelato che vanta un'antica tradizione. Ecco allora ideata dalla consulta per il commercio, l'artigianato e l'agricoltura una iniziativa semplice, golosa e a chilometri zero. Questi gli ingredienti di Novi Gelato in Festa che si terrà venerdì 14 agosto e sabato 15 agosto.

Ogni gelateria aderente al progetto proporrà il cono monogusto che, in alcuni casi sarà realizzato ad hoc per la festa dai maestri gelatieri novesi, a 1 euro. I golosi che in queste due giornate collezioneranno gli scontrini di tutte le gelaterie partecipanti abbinati al proprio passaporto, avranno diritto a un cono gelato da due gusti, spendibile a settembre 2020, nelle giornate di martedì o mercoledì in una delle gelaterie aderenti a Novi Gelato in Festa a scelta dell’avventore. Inoltre, non mancherà la possibilità di giocare con la propria gelateria preferita. In questa due giorni dedicata al gelato, basterà fotografare il proprio cono o coppetta, postarlo su Instagram, menzionando la gelateria e @Novigelatoinfesta (account Instagram ufficiale della manifestazione). L'attività che avrà collezionato più foto sarà decretata la “Regina della Festa”.

Le gelaterie aderenti sono Riccardo il Gelatiere, Nicolò Cappati Pasticceria Gelateria Giardini, Café Chocolat (con il gelato artigianale by Pasticceria La Pieve di Ancarani Gabriele, preparato eccezionalmente per Novi Gelato in festa), Giuliateria 1860 bar gelateria, Chantilly Pasticceria Gelaterie, Forno dell’Antica Ricetta Panificio Gelateria Bistrot. Tutte le informazioni sul sito del Distretto del novese dove è possibile scaricare il passaporto del goloso.