Serata revival, pianobar nel parco con Maurizio Moro

SERRAVALLE SCRIVIA — Serravalle Scrivia apre il weekend di ferragosto con una serata di piano bar nel parco cittadino, tenuta dal maestro Maurizio Moro. Sarà una “Serata Revival”, con alcuni dei brani più celebri degli anni Sessanta e Settanta, italiani e stranieri, che avrà luogo stasera, venerdì 14 agosto alle 21.00, presso il parco “Ragazzi della Benedicta”.

Saranno disponibili, su prenotazione, posti a sedere ai tavoli e servizio bar con uno stand di degustazione di vini offerti dal Consorzio tutela del Gavi. Un momento di grande coinvolgimento con un artista molto amato sul territorio: «Puntiamo su di lui – ha detto l’assessore al Turismo Marina Carrega – perché è di Serravalle e vogliamo dare valore alle sue grandi qualità artistiche».

Moro d’altra parte è legato a doppio filo a Serravalle: sia per le sue origini anagrafiche, sia perché la sua famiglia, tra gli anni Sessanta e Settanta, costituì il gruppo “Folk Serravallese”, che rappresenta una pietra miliare nella tradizione musicale locale. Più di recente Maurizio Moro ha collaborato spesso con la banda musicale per i concerti di Natale e dell’Epifania e la sua bravura ha così emozionato il pubblico da richiedere i suoi concerti anche come solista.

Per partecipare sarà necessario registrarsi all’ingresso fornendo i propri dati ed essere muniti di mascherina. Per agevolare le operazioni di registrazione e sistemazione degli spettatori e l’inizio puntuale del concerto, gli ingressi saranno aperti alle 20.30.