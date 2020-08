Lavori in via Verdi, domani sottopasso chiuso in parte

NOVI LIGURE — Possibili disagi al traffico domani a Novi Ligure per la parziale chiusura di via Verdi. Martedì 25 agosto, dalle 7 alle 19, sono infatti in programma alcuni lavori di scavo e posa delle nuove condutture del gas, all’altezza del civico 4, a ridosso del sottopasso “dello Zerbo” che dà accesso a piazza XX Settembre, via Raggio e corso Marenco.

Per l’esecuzione dei lavori sarà interdetto il transito dei veicoli provenienti da via Raggio e corso Marenco, mentre sarà consentito il transito con senso unico per i veicoli provenienti dalla periferia e diretti verso corso Marenco, via Raggio e piazza XX Settembre.