Linea tra Genova e Milano, tornano le fermate a Tortona e Arquata

TORINO - Buone nuove per i pendolari dell'Alessandrino: l’applicazione dell’ultimo Dpcm supera infatti le differenziazioni di carico dei treni tra Piemonte, Lombardia e Liguria e riporta le fermate nel Basso Piemonte.

Come specifica l'assessorato regionale ai Trasporti, "da domani sulla linea Genova-Milano saranno nuovamente attive le fermate di Arquata Scrivia e Tortona, che non sono state effettuate negli scorsi weekend a causa della disomogeneità tra le Regioni rispetto alle regole di carico dei mezzi, 100% in Liguria e Lombardia e 50% in Piemonte. Il Dpcm di agosto chiarisce che tutti i mezzi di trasporto pubblico devono seguire l’indicazione dell’80% del carico consentito dalla carta di circolazione del mezzo, indistintamente dalla Regione che attraversano. Le aziende di trasporto si stanno progressivamente adeguando alla norma e, tra le prime conseguenze, si superano le differenze di carico tra Regioni. L’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte ha portato avanti con determinazione la battaglia per l’omogeneizzazione delle regole tra le regioni confinanti e l’inserimento dell’armonizzazione sul Tpl nel Decreto ministeriale dimostra che la presa di posizione del Piemonte, insieme ad altre Regioni italiane, è stata determinante per migliorare le situazioni critiche anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo".