Corte d'Assise: processo Vincenti rinviato al 16 ottobre

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Come previsto, il processo ai coniugi Vincenti è stato rinviato il 16 ottobre alle 9.30.

ALESSANDRIA - Sta per iniziare il processo davanti alla Corte d'Assise che vede sul banco degli imputati Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco. Sono acccusati di aver provocato la morte di tre vigili del fuoco nell'esplosione della loro magione di Quargnento lo scorso 5 novembre.

Per il processo, dopo la costituzione delle parti, si profila un rinvio in attesa dell'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere sulla costituzionalità o meno della legge - approvata dal governo Conte a maggioranza M5S-Lega - che non permette riti abbreviati a reati per cui si ipotizza l'ergastolo.

A chiederlo, e quindi a paventare l'incostituzionalità della decisione, erano stati i difensori dei Vincenti.