Pozzolo sposta i seggi: niente stop alle lezioni

POZZOLO FORMIGARO — Niente interruzione delle lezioni a Pozzolo Formigaro in occasione del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. I seggi infatti non saranno allestiti nelle scuole, come accade di solito, ma in altri locali. La sottocommissione elettorale di Novi ha approvato la proposta del sindaco Domenico Miloscio e così gli alunni pozzolesi non dovranno rinunciare ai corsi scolastici nelle giornate di lunedì e martedì.

Le strutture individuate per allestire i seggi sono le cantine del castello medievale (dove avrà sede la sezione 1), l’oratorio della parrocchia di San Martino (sezione 2), l’ex asilo Raggio (per le sezioni 3 e 4, la prima presso il centro anziani con accesso da vicolo Magenta, la seconda presso la sala multifunzionale con accesso da vicolo Palestro) e infine la sede della proloco di Bettole per la sezione 5.

Gli elettori chiamati alle urne a Pozzolo sono complessivamente 3.736: 802 alla sezione 1, 718 alla 2, 858 alla 3, 958 alla 4 e 400 a Bettole.