Apre Di Gennaro, chiude Pellegrini: la Gaviese piega l'Ovadese

Sembra che il tempo si sia fermato. Daniele Di Gennaro e Mattia Pellegrini fanno ancora la differenza, come quando giocavano insieme tanti anni fa. Domenica, nel debutto in Coppa contro l'Ovadese, è arrivato il primo successo per la 'nuova' Gaviese targata Walter Taverna: di Di Gennaro, su rigore, la rete del momentaneo vantaggio, poi dopo il pari di Spriano, il definitivo 2-1 di Pellegrini su assist del compagno di reparto. Su Il Piccolo di martedì 15 settembre, ampio servizio dedicato ai due 'eterni' attaccanti.