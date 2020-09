Tra musica e film: Lavagnino e Sordi, alleati nel cinema

GAVI — Cifra tonda per il festival internazionale Angelo Francesco Lavagnino “Musica e cinema”: compie infatti 20 anni l'importante appuntamento che omaggia la figura del compositore di musica colta e per film Angelo Francesco Lavagnino. In questo secondo appuntamento del festival, che si svolgerà domani, venerdì 18 settembre, alle 21.00 nella suggestiva corte della Tenuta La Centuriona di Gavi, con il prezioso supporto del Consorzio Tutela del Gavi, si celebrano le composizioni che il maestro Lavagnino scrisse per alcuni film interpretati da Alberto Sordi, volto tra i più amati del cinema italiano in occasione del centesimo anniversario della sua nascita.

Non a caso, il titolo della serata è “Lavagnino e Sordi, alleati nel cinema”, con protagonisti i Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria in sinergia con lo straordinario imitatore Claudio Lauretta. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato della serata sarà destinato al Rotary Club Gavi Libarna per un service sul territorio. Info e prenotazioni 0143 645068.