Referendum e nuovi sindaci: ecco per cosa si vota

Domenica e lunedì gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Domenica 20 settembre si voterà dalle 7 alle 23, lunedì 21 solo dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio, che si preannuncia piuttosto veloce. In provincia di Alessandria, complessivamente, sono 323.510 gli aventi diritto al voto (155.807 maschi, 167.703 femmine); nel solo capoluogo sono 68.257 (32.283 maschi e 35.974 femmine).

In provincia di Alessandria i cittadini di 14 Comuni troveranno anche la scheda per eleggere il nuovo sindaco. Oltre 35 mila i cittadini interessati dalla tornata elettorale. Il centro più importante è Valenza, seguito da Gavi, Cassine, Rocca Grimalda, Rivalta Bormida e Volpedo. Ci sono poi Borgoratto Alessandrino, Castelletto d’Erro, Frassinello Monferrato, Gamalero, Moncestino, Montacuto e Pietra Marazzi. Carrega Ligure, in alta val Borbera, chiude la classifica con i suoi circa 80 abitanti.

A Gavi la sfida è tra Carlo Massa ("SìAmo Gavi", che candida Valerio Alfonso, Mario Compareti, Monica Dameri, Alberto Gastaldo, Gianluca Griffò, Giacomo Lolaico, Gabriele Pallavicino, Davide Persegona, Carla Poggi, Francesca Regoli, Rita Semino detta Cotre e Renato Zunino) e Nicoletta Albano ("Gavi nel cuore", che candida Luciana Barbieri, Elena Carrea, Elisa Cartesegna, Fabiola Fiori, Enrico Gualco, Giuseppe Persano, Alessandro Pestarino, Mario Pestarino, Stefano Rabbia, Pierluigi Roveda, Francesco Saia e Fabio Verdi).

A Carrega Ligure invece i candidati sono Gianni Bavoso (“Insieme per Carrega”, in lista ci sono Marco Bozzini, Luciano Chiesa, Silvia Maria Chiesa, Renato Crosetti, Valeria Crosetti, Guido Gozzano, Serena Marzani e Tiziana Servadio) e Luca Silvestri (“Tradizione Futuro in Cariega”: Enrico Bozzini, Valentina Bozzini, Gianni Chiesa, Andrea Chinotto, Fausto Crosetti, Franco Crosetti, Marco Guerrini, Fabio Merlo e Silvana Terragno).