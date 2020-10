"Offese omofobe e avance alla giocatrici", Fossati deferito

NOVI LIGURE — Rischia una squalifica fino a cinque anni e, addirittura, la radiazione Giuseppe Maurizio Fossati, allenatore di calcio che negli ultimi dieci anni ha guidato alcune formazioni della provincia, anche in C e in B, Alessandria, Acqui e, nelle ultime stagioni, la Novese, con la promozione in B, fino a dicembre dello scorso anno, ma restando comunque nei quadri societari come vicepresidente.

Proprio alle ultime stagioni a Novi si riferiscono i fatti. Dopo aver ascoltato molte giocatrici e aver acquisito documentazione fotografica e registrazioni telefoniche, la Procura federale ha deferito Fossati. Sette atlete hanno testimoniato che il tecnico, in allenamento e in partite ufficiali, urlava espressioni offensive sull'aspetto fisico e sull'orientamento sessuale. Nelle audizioni, Anna Perna, Alessandra Barbieri, Giulia Zecchino, Tessa Rigolino, Elisa Ceppari, Serena Accoliti e Ilaria Marenco hanno riportato alcune frasi che sarebbero state pronunciate dall'allenatore: "sei grassa come un maiale", "siete qui solo per leccare..." con un riferimento all'organo genitale femminile.

Nei verbali delle deposizioni delle calciatrici risulta anche che, durante un viaggio premio in Puglia dopo la promozione in B, nell'estate 2019, Fossati avrebbe tentato di baciare Maria Speranza Levis, anche lei tesserata per il club di Novi. Il rifiuto dell'attaccante di avere una relazione avrebbe scatenato "un comportamento morboso" (come si legge nel documento della Figc), seguendone i movimenti e inviando alla ragazza fotografie della giocatrice stessa e di una compagna si squadra in abbigliamento intimo, che sono state consegnate alla Procura federale, come anche alcuni messaggi su whatsapp.

La Procura ha anche ascoltato il padre di una calciatrice, Giulia Zecchino, che ha prodotto la registrazione di una telefonata in cui Fossati avrebbe chiesto denaro per concedere lo svincolo dell'atleta (poi passata alla Riozzese). Il tecnico ha ammesso toni concitati, dichiarando, però, di non ricordare la richiesta monetaria.

Su proposta del sostituto procuratore federale Paolo Mormando, Giuseppe Maurizio Fossati è stato deferito alla Commissione Disciplinare.

Azione disciplinare sarà avviata anche nei confronti della Novese calcio femminile, chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento del suo allenatore.