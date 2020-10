Dipendenti Cit, sit in al municipio

NOVI LIGURE - È in corso in questi minuti il sit in dei dipendenti del Cit al municipio di Novi Ligure. I lavoratori dell'azienda che si occupa di trasporto pubblico locale protestano per il ritardo nei pagamenti di stipendio e quattordicesima. Dipendenti e sindacalisti hanno incontrato il sindaco Gian Paolo Cabella, con il quale è in corso un aspro confronto.