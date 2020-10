Marciapiedi e asfalti, al via i lavori: dureranno un mese

NOVI LIGURE — È partito ieri a Novi Ligure il nuovo programma di asfaltature e manutenzione delle vie cittadine. I lavori sono cominciati da via Rattazzi, dove saranno rifatti i marciapiedi e dove è in corso la riasfaltatura del parcheggio rialzato di fronte alla scuola elementare Martiri della Benedicta.

Il programma proseguirà con diversi interventi che riguarderanno via Demicheli (asfaltatura e rifacimento caditoie), via Monte Pasubio (asfaltatura del tratto tra via Cavallotti e via dei Mille e rappezzi nel tratto tra corso Italia e via Cavallotti), via IV Novembre (rifacimento marciapiedi da viale Rimembranza a via Monte Sabotino), via Amendola (rifacimento marciapiedi), via Crosa della Maccarina (asfaltatura), via Ginocchio (asfaltatura), via Mascagni (rifacimento marciapiedi e asfaltatura), via Crispi (asfaltatura). Sarà sistemata anche l’area di sosta laterale a corso Marenco delimitata dal bar Peso.

In via Ovada saranno rifatti i marciapiedi nel tratto tra corso Piave e viale dei Campionissimi: da molti anni le lastre di pietra in ardesia si staccano in continuazione. In teoria erano state posizionate per abbellire il marciapiede, realizzando una sorta di serpentina nera che percorreva il manufatto. In pratica si sono rivelate un fastidio, perché staccandosi lasciano degli avvallamenti più o meno grandi, pericolosi per i pedoni.

Tutti i lavori di asfaltatura prevedono la scarifica dell’attuale manto stradale e dovrebbero terminare entro la fine di ottobre. La spesa complessiva per le casse comunali ammonta a circa 180 mila euro.