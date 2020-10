Laboratorio analisi, il Rotary di Novi dona un sanificatore

NOVI LIGURE — Il Rotary Club di Novi Ligure ha donato un sanificatore per il laboratorio analisi e microbiologia dell’ospedale San Giacomo. A ricevere il prezioso strumento è stata la dirigente del laboratorio, la dottoressa Paola Arona.

«Nei laboratori di analisi, l’igiene e la disinfezione sono fattori di estrema importanza – ha detto Arona ringraziando a nome di tutta l’Asl – In questi ambienti, la sanificazione gioca un ruolo fondamentale, in quanto tutela la salute degli operatori e preserva la qualità delle prestazioni di laboratorio. Grazie a questo gesto di solidarietà potremo ulteriormente potenziare la sanificazione già in atto dei nostri analizzatori e dei piani di lavoro, incrementando la sicurezza del nostro ambiente di lavoro».

Alla cerimonia di consegna ha preso parte la presidente del Rotary Monica Sciutto accompagnata da Lorella Falla Roch e da Gianandrea Valletta, soci Rotary. La donazione si inserisce in un progetto più ampio denominato “Sanificatori per le strutture sanitarie del territorio”, in collaborazione con il Distretto Rotary 2032 che raggruppa la Liguria e il basso Piemonte.