Tigotà: assalto con spaccata

NOVI LIGURE - L’audace tentativo di assaltare il negozio di Tigotà è fallito per l’intervento dell’allarme elettronico antifurto dotato di sistema che emette fumo artificiale e rende impossibile la visuale nel locale.

I banditi hanno agito nella notte tra mercoledì e giovedì e, per introdursi nei locali del negozio di articoli per la pulizia delle persone e della casa, hanno usato come ariete un furgone rubato. Quindi hanno sfondato l’ampia vetrina laterale. L’intervento dell’antifurto elettronico che ha azzerato la visuale all’interno del supermercato ha costretto i ladri alla fuga dopo aver arraffato soltanto alcuni profumi, che erano in prossimità della vetrina.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Novi. Per giungere all’identificazione dei componenti della banda entrata in azione l’altra notte in via Edilio Raggio, a Novi Ligure, potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza l’apporto delle immagini della videosorveglianza cittadina, la cui dotazione è appena stata incrementata.