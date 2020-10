Acqui, decide Ivaldi. Promozione: Arquatese inarrestabile, in Prima prevale il segno 'X'

ALESSANDRIA - Tanti i rinvii per 'causa di forza maggiore' e clima di incertezza in relazione al futuro, ma intanto, quella appena andata in scena, è stata una domenica ricchissima di spunti a livello di calcio dilettantistico. Di seguito, divisi per categoria, i risultati e i marcatori delle nostre formazioni dall'Eccellenza alla Terza

ECCELLENZA

Simone Ivaldi lancia l'Acqui. Una doppietta del rosso mancino, entrato nella ripresa, regala il successo alla formazione allenata da Arturo Merlo. Spreca il doppio vantaggio il Castellazzo, che si fa rimontare dal Canelli.

Acqui-Olmo 2-0 st 27' e 28' Ivaldi

Castellazzo-Canelli 2-2 st 25' Zunino (Cas), 31' Torre (Cas), 37' Simone (Can), 40' Campagna

PROMOZIONE

Nel girone D è la domenica dell'Arquatese, capace di vincere 2-0 il derby (secondo consecutivo) sul terreno della Gaviese. A valanga l'Asca, niente da fare per Stay, Valenzana Mado e Ovadese.

Asca-Cit Turin 4-0 pt 10' Rossi, 35' Rota; st 14' Yassin, 35' Repetto

Gaviese-Arquatese 0-2 pt 20' Acerbo; st 25' Tavella

Ovadese-Bacigalupo 1-2 pt 25' aut. Silvestri (B); st 7' Trussardi (B), 32' Oberti (O)

Stay O Party-Santostefanese 0-3 st 27' Mondo, 32' Mondo, 41' Arione

Pozzomaina-Valenzana Mado 2-0 pt 20' Tulifero; st 39' Tulifero

PRIMA CATEGORIA

Domenica ricca di pareggi nel girone G, con il Sexadium che non va oltre l'1-1 sul terreno di un'ottima Fulvius. Bella l'affermazione del San Giuliano Nuovo, ai danni della Spinettese.

Cortemilia-Canottieri 1-0 Jovanov

Don Bosco At-Capriatese 2-2 pt 16' Chillè (C); st 2' Lepori (C), 5' Ganiyu (D), 43' Busato rig. (D)

Fulvius-Sexadium 1-1 pt 14' Morando (F), 39' Giusio (S)

San Giuliano Nuovo-Spinettese 3-1 Shtembari, Kolay, Timis (Sgn)

Spartak Sd-Felizzano 1-1 pt 43' Genta (S); st 13' Saviano (F)

Torri Biellesi-Junior Pontestura 0-4 Beltrame, Beltrame, Abradzha, Vergnasco

SECONDA CATEGORIA

C'è la firma del 'Principe'. Un gol di Giordano regala alla Frugarolese un successo pesantissimo, con la compagine di Moiso capace di andare a vincere a Sale nel big match di giornata. Per quanto riguarda il girone H, invece, non ci sono più aggettivi per descrivere la marcia della Pastorfrigor. Con Boscaro scatenato.

Pastorfrigor-Andezeno 4-1 Boscaro, Boscaro, Casone, Fiore

Sciolze-Atletico Acqui 2-1 Lovisolo

Quargnento-Nuova Astigiana 3-4

Boschese-Europa Bevingros 2-1 pt 37’ Trisoglio (E), st 29’ Lipari (B), st 34’ Falciani (B)

Casalnoceto-Libarna 1-1 Polima (L)

Don Bosco-Pozzolese 1-2 Riotto (P), Carosiello (P), Martini (Don)

Mornese-Fortitudo 3-0 Mazzarello, Soro, Mazzarello

Pizzerie Riunite-Viguzzolese 1-2 Cassano, Cassano

Sale-Frugarolese 0-1 Giordano

Villaromagnano-Castelnovese 0-1 Calderisi

TERZA CATEGORIA

Nel girone alessandrino, colpo grosso del Bergamasco, capace di espugnare Lobbi. Vince fuori casa anche la Tiger Novi, mentre il Predosa non sbaglia e regola Fortuna Melior, affermando le proprie ambizioni.

Virtus Canelli-Ozzano Ronzonese 3-1 pt 30’ Froio (O)

Cmc Montiglio-Castelletto 2-1

Mirabello-Sport Italy 3-2

Aurora Sporting-Tiger Novi 1-2 Apicella (A), Castellazzi (T), Traverso (T)

Lobbi-Bergamasco 2-3 Grosso (B), Dimou (B), El Khaddar (B)

Lerma-Aurora 4-0

Predosa-Fortuna Melior 3-1 Graffeo (P), De Martino (P), Graffeo (P), Valmori (F)

Stazzano-Boys Calcio 0-1 pt 3’ Vaccarello

Valmilana-Vignolese 1-3 Mele (Vi), Mongiardini (Vi), Polima (Vi)

Garbagna-Davide Arata 11-0 Tamburelli, Castellano, Lenzi, Castellano, Belfiore, Corsale, Marcantonio, Marcantonio, Corsale, Belfiore, Peron