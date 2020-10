Terza Categoria e giovanili provinciali, stop fino al 13 novembre

TORINO - Lo stop è stato confermato dalla Figc, dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta, che ha concluso da poco la riunione: fino al 13 novembre non si giocano i campionati di Terza Categoria, e tutti i giovanili a livello provinciale, e cioè juniores Under 19, allievi maschili e femminili (Under 17 e Under 16), giovanissimi maschili e femminili (Under 15 e Under 14), esordienti (Under 13 e Under 12), pulcini (Under 11 e Under 10), primi calci (Under 9 e Under 8), piccoli amici (Under 7 e Under 6).

Ferma, fino alla stessa data, anche la serie D di calcio a 5, maschile e femminile (che, pure, in Piemonte ha gironi regionali).

Permessi solo gli allenamenti in forma individuale, rispettando le disposizioni sul distanziamento e le altre misure, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

Proseguono, invece, tutti gli altri campionati, dall'Eccellenza alla Seconda, e la serie D, salvo richieste di rinvio delle singole società