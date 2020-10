Medici e infermieri chiedono posti letto e personale: "È urgente"

"La crescita del numero di ricoveri ospedalieri è tale che tra pochi giorni supereremo quelli del picco di aprile". La previsione funesta è dell'associazione medici dirigenti del Piemonte e del sindacato infermieri, i quali, insieme, chiedono di porre rimedio con urgenza: "Che gli ospedali siano prossimi al collasso è testimoniato dalla drammatica situazione dei Pronto Soccorso, che hanno crescente difficoltà a ricoverare nei reparti di degenza".

Anaao Piemonte e Nursind Piemonte suggeriscono di allestire un’area modulare di degenza extra ospedaliera, con letti di Terapia Intensiva e Subintensiva. Per ora solo a Torino, nell'area Lingotto Fiere, ma non è detto che possa servire anche altrove.

Non solo. L'accusa principale è che a subire le carenze organizzative saranno medici ed infermieri: "A nostro avviso è urgente, mentre si cerca in parallelo di organizzare un’adeguata risposta territoriale, creare posti letto per assistere i malati. Purtroppo la colpevole carenza di medici ed infermieri, presupporrà di richiedere turni aggiuntivi a personale già occupato, turni che dovranno essere adeguatamente retribuiti. Abbiamo chiesto più volte, nei mesi estivi, aggiornamenti su come la Regione e le Aziende si stessero preparando in particolare per predisporre posti letto e reclutare personale. I fatti di oggi dicono che si è fatto ben poco".