In provincia 4 decessi, 227 contagi e 14 guariti

ALESSANDRIA - È di 4 decessi (23 in Regione), 227 contagi (+2719 in Regione, 45% dei quali asintomatici) e 14 guariti il bilancio fornito oggi dall'Unita di crisi regionale per il coronavirus. Il dato di aggiornamento comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid.

I pazienti guariti sono complessivamente 33.006 in Regione dall'inizio dell'epidemia: Alessandria 3795, Asti 1786, Biella 1046, Cuneo 3442, Novara 3077, Torino 16.936, Vercelli 1557, Verbano-Cusio-Ossola 1139, extraregione 228.

Il totale è ora 4355 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 710 Alessandria, 265 Asti, 226 Biella, 423 Cuneo, 413 Novara, 1909 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 67.749 (+2719 rispetto a ieri) di cui 1230 (45%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 1194 screening, 764 contatti di caso, 761 con indagine in corso; per l’ambito: 233 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 352 scolastico, 2134 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6477 Alessandria, 3337 Asti, 2192 Biella, 8438 Cuneo, 5621 Novara, 35.989 Torino, 2573 Vercelli, 1945 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 490 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 687casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 159 (+13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.547 (+166 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.682. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.013.484 (+15.977 rispetto a ieri), di cui 555.780 risultati negativi.