Dolcino si dimette e ringrazia sindaco e segretario della Lega

NOVI LIGURE - L’assessore del Comune di Novi Ligure Pino Dolcino, uno dei due esponenti della giunta ai quali il sindaco Gian Paolo Cabella ha chiesto di farsi da parte per far posto ai subentranti Maurizio Delfino e Andrea Sisti, ha anticipato le comunicazioni ufficiali con una lettera attraverso la quale annuncia di aver consegnato le dimissioni al primo cittadino "per motivi familiari e di salute".

Con la stessa lettera, davvero insolita di questi tempi in politica, Dolcino ringrazia il sindaco e il segretario cittadino della Lega, Giacomo Perocchio: "Chi mi conosce sa che mi piace lavorare e in questo periodo penso di aver fatto il mio dovere, ma la fatica è stata tanta anche per le mie condizioni fisiche. Sono dispiaciuto di non aver potuto tradurre in pratica tutte le iniziative che avevo messo in cantiere per la situazione venutasi a creare a causa della pandemia. Per questo preferisco anticipare di qualche mese il passaggio di consegne previsto per metà legislatura ma, resta inteso, sarò sempre fedele agli ideali leghisti e sarò sempre a disposizione del sindaco che voglio ringraziare. Riservo le stesse esternazioni al segretario cittadino della Lega, Perocchio. Voglio troppo bene a Giacomo per non promettergli che alle prossime elezioni ci sarà il mio massimo impegno".

Il segretario contraccambia ringraziando Dolcino per l’impegno profuso: "Ha dimostrato di essere un vero leghista. I giovani della Lega lo aspettano al gazebo e in sezione per continuare la sua attività sul campo di battaglia". La sensazione è che non sarà altrettanto edulcorato l’addio alla giunta dell’assessore Costanzo Cuccuru.