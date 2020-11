Covid, balzo in avanti dei contagi: in città ora sono 223

NOVI LIGURE — Deciso aumento dei contagi a Novi Ligure. L’ultimo dato ufficiale, quello di domenica 8 novembre, parla di 223 persone positive al coronavirus tra i residenti in città, rispetto ai 181 del giorno precedente. I contagi dunque sono stati 42 in un solo giorno, anche se probabilmente si tratta di un dato sovrastimato: visto che il giorno precedenti i nuovi contagi erano stati solamente uno, è possibile che ci sia stato un ritardo nella comunicazione dell’esito dei test.

Nella zona del novese, la realtà messa peggio sembra essere quella di Cassano Spinola. Lì i contagiati sono 36, ma in proporzione ai residenti si tratta del 2 per cento della popolazione.

Salgono anche i ricoveri all’ospedale San Giacomo di Novi. Attualmente risultano occupati 63 posti letto per Covid: 4 in terapia intensiva, 6 in terapia semintensiva, 46 di media intensità e 7 in attesa di test.

Il sindaco Gian Paolo Cabella sabato ha inviato le pattuglie della polizia municipale a girare per la città con i megafoni, avvertendo che occorre rispettare le norme per evitare il diffondersi della malattia. «Non dobbiamo uscire di casa se non abbiamo un motivo valido per soddisfare particolari esigenze di cura, di lavoro o di alimentazione e stare seduti su di una panchina a chiacchierare con amici non è un motivo valido», ha detto Cabella, annunciando anche che «saranno fatti maggiori controlli sul corretto uso delle mascherine e sulle autocertificazioni».