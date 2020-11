Guida senza patente l'auto senza assicurazione ma lo fermano i Carabinieri

NOVI LIGURE - I Carabinieri di Novi Ligure hanno deferito in stato di libertà un 54enne peruviano, con pregiudizi di polizia, che, sottoposto a controllo stradale mentre si trovava a bordo dell'auto della moglie è risultato sprovvisto di patente di guida (in quanto mai posseduta) e di copertura assicurativa (violazioni peraltro reiterate nel biennio). Alla donna, una 38enne peruviana, è stata contestata la contravvenzione per incauto affidamento dell’autoveicolo, contestualmente sottoposto a sequestro amministrativo.