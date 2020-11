"Fiabe al computer", letture in video per i più piccoli

SERRAVALLE SCRIVIA — Il cuore della biblioteca comunale di Serravalle Scrivia è sempre stata la relazione: con i propri utenti e con il piccolo popolo di bambini che da sempre l’hanno riempita di calore e simpatia. Per fare in modo che, in questi momenti difficili, questa relazione non si interrompa e per dare una continuità all’importante attività di lettura ad alta voce legata al progetto nazionale Nati per leggere, la biblioteca Roberto Allegri inaugura un ciclo di incontri online intitolato “Favole al computer”.

Il ciclo inizierà oggi, venerdì 13 novembre, alle 17.00, con le “Fiabe Lapponi” e si svolgerà su Zoom, una piattaforma web di facile utilizzo che consente di organizzare videoconferenze. Gli incontri sono dedicati ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Partecipare è molto facile. Occorre scaricare Zoom: l’app, oltre a essere disponibile su smartphone e tablet, è accessibile anche da pc e Mac attraverso la sua pagina ufficiale.

I passaggi da seguire per iscriversi a Zoom sono davvero semplici: ci si può registrare inserendo un indirizzo email valido e una password o, in alternativa, accedere attraverso Google e Facebook; bisogna poi scrivere una mail a biblioteca2@comune.serravalle-scrivia.al.it: l’utente riceverà una mail di risposta con il link per partecipare.