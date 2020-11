Crolla ponteggio in strada, feriti due muratori

BASALUZZO — Incidente sul lavoro questa mattina a Basaluzzo. Due muratori sono rimasti feriti nel crollo di un ponteggio allestito in via Francavilla: uno si è procurato diverse fratture ed è stato ricoverato in ospedale, l'altro invece ha riportato escoriazioni e contusioni.

Come riferisce il sindaco Gianfranco Ludovici, i due sono due dipendenti dell'impresa edile Zuccotti & Figli, che ha sede in paese, e stavano lavorando alla ristrutturazione di un edificio in via Francavilla, nei pressi dell'incrocio con via Roma e via Nuova. Improvvisamente, mentre i due stavano lavorando, il ponteggio a sbalzo – che era stato allestito la scorsa settimana da un'altra ditta – ha ceduto, staccandosi dalla parete e cadendo in strada.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito più grave per poi trasportarlo in ospedale, i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione degli incidenti sul lavoro che fa capo all'Asl.