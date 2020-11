I contagi oltre quota 300, positivo l'1 per cento dei residenti

NOVI LIGURE — A Novi Ligure i positivi al coronavirus sfondano quota 300 e rappresentano ormai più dell'1 per cento della popolazione residente. I dati ufficiali, riferiti a domenica 15 novembre, indicano che sono saliti a 322 (+41 in un solo giorno) i contagiati residenti in città. Attualmente all’ospedale San Giacomo risultano occupati 82 posti letto per Covid-19: 5 in terapia intensiva, 6 in terapia semintensiva, 51 di media intensità e 20 in attesa di test.

Lo scorso lunedì, in consiglio comunale, il sindaco Gian Paolo Cabella ha fatto il punto sulla situazione: «Con una direttiva la Regione ha stabilito che quasi tutti gli ospedali del Piemonte devono riservare una notevole quantità di posti letto ai malati di coronavirus». Per quanto riguarda il San Giacomo, su 295 posti letto totali, 108 dovranno essere riservati al Covid. Il sesto piano, ha fatto sapere Cabella ai consiglieri, «è covid free e il blocco operatorio può continuare a lavorare, ma la situazione è critica»

In provincia le persone finora risultate positive dall'inizio della pandemia sono in totale 10.970, +478 rispetto al giorno precedente. Sempre in provincia si sono registrati 2 decessi (782 il numero totale). In tutto il Piemonte i nuovi casi positivi sono 3.682, di cui 1.170 (32%) asintomatici. I pazienti in terapia intensiva sono 372 (+12), quelli non in terapia intensiva 4921 (+19).

Nella zona del novese, i Comuni dove la percentuale di malati è peggiore sono Villalvernia (2,9 per cento dei residenti), Grondona (2,2) e Cassano Spinola (1,8). Rimangono "covid free" diversi centri della val Borbera: Cantalupo Ligure, Roccaforte Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure.