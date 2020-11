La serie B riparte il 23 gennaio

ALESSANDRIA - Una data ufficiale per la ripresa dei campionati nazionali adesso c'è: Arredo Frigo Valnegri Acqui in B1 femminile, Euromac Mix Junior Volley Casale in B2, La Bollente Cts Acqui e Pallavolo Novi in B maschile tornranno in campo nel weekend del 23 e 24 gennaio

Lo ha stabilito la Federazione Italiana Pallavolo, ed è l'unica certezza, perché la formula è destinata a cambiare. Sarà il consiglio federale di venerdì 27 a definire sia il nuovo format, sia la struttura: quasi sicura una ulteriore riduzione del numero delle squadre, con possibili incroci tra i raggruppamenti, per playoff e playout.

Le formazioni hanno interrotto la preparazione: Acqui e Casale fino al 3 dicembre, la società termale sta valutando in queste ore, insieme allo staff, se anticipare il ritorno in palestra delle giocatrici. Decisioni che anche gli altri club adotteranno a breve.

Per i campionati regionali, invece, ancora nessuna decisione della Federvolley Piemonte, ma non si esclude anche per queste categorie, e per le giovanili, una revisione di gironi e calendari.