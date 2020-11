In biblioteca libri e quotidiani a portata di clic

PASTURANA — Anche le biblioteche si spostano sul web grazie alla piattaforma digitale Mlol. Da qualche settimana la biblioteca comunale di Pasturana ha aderito al servizio. «Mettiamo così a disposizione della nostra utenza un patrimonio librario ricco e variegato – spiega Giuseppina Maria Pomero, assessore alla Cultura – Questo senza nulla togliere alla biblioteca come luogo fisico e al libro cartaceo, che io personalmente amo molto. Abbiamo visto l’adesione a Mlol come l’opportunità per dare un nuovo servizio all’utenza».

«Per ottenere le credenziali di accesso basta contattare la biblioteca inviando una mail e indicando il proprio nome, cognome e indirizzo di posta elettronica». Una volta ottenute le credenziali, gli utenti hanno la possibilità di collegarsi gratuitamente e senza limiti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. All’interno di Mlol possono trovare ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online , archivi di immagini e molto altro. Il servizio di prestito è utilizzabile da casa, ufficio, scuola. Basta avere una connessione internet. «L’accesso non è limitato ai titoli presenti nella propria biblioteca. Si possono consultare tutti i volumi e i contenuti che sono stati digitalizzati dal sistema Mlol».

L’utenza ha già risposto positivamente. «Abbiamo avuto 23 richieste in un paio di settimane, un buon numero in proporzione agli abitanti del nostro paese, tenendo anche conto del fatto che alcuni nostri utenti affezionati sono già attivi tramite la biblioteca civica di Novi, che ha aderito al servizio prima di noi».