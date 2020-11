Contagi in calo in tutta la provincia: Alessandria -180 positivi

ALESSANDRIA - Eccola, la luce in fondo al tunnel che tutti aspettavamo: finalmente, anche in provincia - dopo i dati positivi degli ultimi giorni in Piemonte - risultano in calo i contagi. E non di poco.

Alessandria scende infatti di ben 180 unità, attestandosi a quota 1.443. Seguono Novi Ligure a 356 (-32), Casale Monferrato a 340 (-48), Valenza a 257 (-6), Tortona a 161 (-20), Acqui Terme a 158 (-70) e Ovada a 71 (-12).

Stesso discorso allargando lo sguardo alla regione: guida ovviamente sempre Torino con 11.058 positivi, addirittura 881 in meno del giorno prima. Quindi Alessandria 1.443 (-180), Novara 1.029 (-219), Asti 1.026 (-29), Cuneo 837 (-14), Biella 626 (+3), Vercelli 622 (-31) e Verbania 345 (-37).