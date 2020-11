Usa Day con annullo filatelico e cartoline dedicate

FRANCAVILLA BISIO — A pochi giorni dalle elezioni negli Stati Uniti, Francavilla Bisio, sede del centro studi John F. Kennedy, ospita la 13esima edizione della giornata della Cultura americana, con in programma un annullo filatelico. L’appuntamento, previsto solitamente nel mese di settembre, è stato a suo tempo spostato in novembre, precisamente a oggi, per essere legato a una data molto significativa: domani, 22 novembre, ricorre l'anniversario della morte di Kennedy a Dallas.

«Da molti mesi lavoriamo con impegno per realizzare questo evento e abbiamo deciso di portarlo a compimento nonostante le restrizioni in atto. Il tutto avverrà in forma ridotta a causa delle restrizioni sanitarie e nel pieno rispetto delle normative» spiega Rosa Mazzarello, membro dell’associazione culturale Lettere e Arti e del Centro Studi JFK, entrambi organizzatori. È lei ad aver curato personalmente l'iter con Poste italiane a livello prima regionale, poi provinciale.

Nella mattinata di oggi un operatore dell'amministrazione postale italiana sarà disponibile a timbrare con il bollo filatelico istituzionale creato ad hoc le cartoline appositamente "costruite" che riportano immagini di scorci francavillesi. L'orario sarà dalle 9 alle 12.30, con ingresso consentito a una persona alla volta. Presso l’ufficio postale sarà presente anche Mario Mazzarello, membro di Lettere e Arti e del centro studi JFK. Le cartoline con annullo non consegnate saranno conservate presso il Centro Studi JFK e la biblioteca e verranno distribuite gratuitamente in tempi successivi.