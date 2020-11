Volley, aperti a tutti gli allenamenti online dei giovanissimi

POZZOLO FORMIGARO — A causa del coronavirus sono stati sospesi i campionati minori di tutti gli sport. Chiuse anche le palestre e i palazzetti dove si effettuavano gli allenamenti. La dirigenza della società di pallavolo di Pozzolo, sponsorizzata da quattro anni dal locale Lions Club, ha quindi pensato di organizzare sessioni di allenamenti online per le atlete dei campionati Under, tenute da mister Claudio Bravuzzo.

L’iniziativa – che ha preso il via circa tre settimane fa – ha riscosso un immediato riscontro positivo così che si è deciso di allargarla anche alla squadra di mini volley. I piccoli atleti sono seguiti dall’allenatore Massimo Oliveri, preparatore atletico, che da alcuni anni collabora con la Pozzolese Volley. «Attenti, gioiosi e determinati – spiega l’allenatore – i giovanissimi atleti hanno sùbito colto l’occasione per mettersi alla prova, anche in un contesto dove gli spazi limitati e l’impossibilità di interazione diretta con i compagni e l’allenatore limitano le condotte motorie tipiche del gioco della pallavolo». «Nella speranza di un rapido ritorno alla normalità, non solo dell’attività pallavolistica in presenza, invitiamo altri piccoli atleti a provare questa nuova originale alternativa esperienza ludico motoria all’insegna della condivisione e del divertimento», dice Oliveri.

L’iniziativa ha avuto molto successo e praticamente tutti i pallavolisti in erba della Pozzolese hanno aderito e seguono con entusiasmo gli allenamenti. Ma ora la Asd Pozzolese Volley insieme al Lions Club hanno deciso di andare ancora oltre: anche per alleviare i disagi e le costrizioni conseguenti al periodo che stiamo vivendo, ha deciso di aprire a tutti i giovanissimi amanti del volley la possibilità di avvicinarsi alla disciplina e di partecipare al gruppo online.

Per partecipare agli allenamenti si possono richiedere informazioni al responsabile della sezione Mini Volley (Andrea Ferrari, cell. 347 9688104).