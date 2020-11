Addio a Enzino Ciarlo, amico di tutti

SERRAVALLE SCRIVIA — "Ciao Enzino, tu sapevi sempre rallegrarci. Avevi una delicatezza e una sensibilità uniche nell'accostarti alle persone e sapevi, da pochi segni, comprendere se uno era felice o meno, e partecipare della sua gioia o del suo dolore". Don Luca Gatti, parroco di Serravalle, saluta così Enzo Ciarlo, Enzino per tutti, presenza importante in parrocchia, sempre sorridente, con una carica di simpatia che conquistava tutti.

Aveva 60 anni, spesso lo si incontrava anche nella sede della Croce Rossa e non mancava mai nei pellegrinaggi a Lourdes. Il virus si è portato via anche lui ed è toccato a don Gatti dare l'annuncio. "Ciao chierichetto, segretario... come faremo a benedire le case senza di te? Dal cielo guardaci - sono le parole del parroco - e aiutaci a tenere il tempo di questa vita, in questi giorni così strani. Grazie Enzo, questo grazie te lo dobbiamo tutti".