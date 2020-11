Fossati, oggi prima udienza alla Disciplinare. "Portiamo prove e testimoni"

NOVI LIGURE - Prima udienza alla Commissione Disciplinare, oggi, per Maurizio Giuseppe Fossati, l'allenatore di Novi deferito dalla Procura federale, che aveva ascoltato giocatrici e il padre di una delle atlete (leggi qui l'articolo). Alla base del deferimento ci sarebbro espressioni sessiste e comportamenti, su cui si dovrà pronunciare ora il primo grado della giustizia sportiva nel calcio.

"Abbiamo portato prove e testimoni per smontare le accuse nei confronti del mio assistito - spiega l'avvocato Matteo Sperduti, che difende il tecnico novese, da oltre dieci anni alla guida di formazioni femminili - E il Tribunale federale, ritenendo fondate le nostre eccezioni, ha sospeso il giudizio nei confronti della Novese (deferita per responsabilità oggettiva, ndr). Si pronuncerà, eventualmente, dopo la decisione nei confronti del tecnico".

L'avvocato Sperduti annuncia anche che Fossati ha depositato, un mese fa, "una denuncia, alla Procura della Repubblica di Alessandria". Contro chi? "Non possiamo riferirlo, di certo il mio assistito è stato diffamato e ha subito danni". Ma, da quanto emergerebbe, l'azione dell'allenatore è nei confronti delle persone che, con le loro testimonianze, hanno determinato il deferimento, "che non avrebbe dovuto essere comunicato. E' stato diffuso, invece, e anche su questo vogliamo verificare chi sono i responsabili"

In attesa, Fossati è pronto per iniziare un nuovo incaricio: sarà opinionista tecnico per www.calciodonne.it, portale che si occupa di calcio femminile. Come ha spiegato il direttore, Walter Pettinati, "cercavamo una persona affidabile e preparata. Fossati lo è: seguirà, soprattutto la serie A, sono molto felice che abbia accettato la nostra proposta. Obiettivo del nostro sito è offrire una informzione orginale e professionale".