Sdraiato al centro della strada per farsi investire dalle auto

SERRAVALLE SCRIVIA - Incredibile gesto di follia compiuto la notte scorsa da un giovane nordafricano di Serravalle Scrivia, che in piena notte si è sdraiato in mezzo a via Berthoud a torso nudo quando la temperatura era vicina agli zero gradi, con l’evidente intenzione di farsi investire.

Come si vede dal filmato, è arrivata una prima automobile e lo ha evitato invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia. Subito dietro è sopraggiunto un suv, il cui guidatore è riuscito a rallentare la marcia e, a passo d’uomo, cercato di evitare l’insolito ostacolo passando a destra dell’uomo coricato in strada che, vistosi scansato, ha tentato di gettarsi sotto la Jeep Renegade strisciando. L’investimento è stato evitato grazie al coscienzioso comportamento dei conducenti delle due autovetture coinvolte nell’incredibile episodio i quali, constatate le condizioni psicologiche dell’uomo, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono sopraggiunte le autoambulanze del 118, che hanno trasportato il giovane nordafricano all’ospedale di Novi Ligure affinché i medici potessero curare le sue condizioni psicofisiche visibilmente alterate.

Le successive indagini condotte anche con l’utilizzo delle immagini della videosorveglianza del Comune di Serravalle Scrivia hanno palesato che l’uomo, dopo essere uscito da un’abitazione in centro città, ha rovesciato alcuni cassonetti della spazzatura, poi ha posizionato una transenna al centro della strada, quindi è andato a sdraiarsi in mezzo alla carreggiata per l’agghiacciante scena finale.