Nuova guida per gli Amici del Forte (pronti a tornare)

GAVI — Nuovo presidente per gli Amici del Forte di Gavi: è Stefano Mangiabene, che subentra a Nicola Galleani d’Agliano. L’associazione ha anche rinnovato il consiglio direttivo. Nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione, i componenti confermati dall’assemblea sono Susan Thomas, Angela Agostino Gasparo, Matteo Gandetto e Luigi Pagliantini (oltre allo stesso Mangiabene), a cui si aggiunge Filippo Carrea, assessore alla Cultura nella giunta di Rita Semino. A coadiuvare Mangiabene, ci saranno Carrea come segretario e Agostino Gasparo come tesoriere.

L’associazione da qualche tempo ha cambiato la propria denominazione: da “Amici del Forte di Gavi” ad “Amici del Forte e di Gavi”. Una modifica quasi impercettibile, ma dal notevole significato simbolico: dopo essere stata “esclusa” dal Forte durante la gestione della direttrice Annamaria Aimone, l’associazione ha concentrato la propria attività sulla promozione del borgo.

Il neo presidente ha affermato l’intenzione di consolidare i rapporti con la nuova direzione del Forte al fine di tornare quanto prima a una fattiva collaborazione, sostenendo come l’associazione possa rappresentare il supporto culturale per eventi e manifestazioni che si potranno nuovamente realizzare, confidando in una rapida soluzione dell’emergenza sanitaria in corso.

Il servizio completo sul Novese in edicola a partire da giovedì 3 dicembre

Negli anni, in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi, Lions, Rotary, Fondazione Crt e Cral ha realizzato importanti investimenti a favore del Forte, fornendo tra l’altro anche gli apparati per la fruizione delle audioguide per i visitatori stranieri.