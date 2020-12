Ubriaco danneggia due auto, in ospedale si scopre che ha il Covid

NOVI LIGURE - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure e della locale stazione hanno deferito in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato continuato un 32enne marocchino. L’extracomunitario è stato sorpreso lungo le vie del centro novese in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione smodata di alcoolici, dopo che aveva danneggiato due autovetture. All’atto del controllo, l’uomo ha cercato di sottrarsi all’intervento dei Carabinieri e, una volta bloccato, è stato condotto presso il locale pronto soccorso, dove risultato positivo all’accertamento al Covid-19.