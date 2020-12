Notte al buio per centinaia di persone senza elettricità

GAVAZZANA — Quasi 200 persone sono senza elettricità da oggi a mezzogiorno a Gavazzana, e si apprestano a passare una notte al freddo in attesa che il guasto venga riparato. La neve caduta oggi con ogni probabilità ha spezzato i rami di alcuni alberi, che a loro volta cadendo hanno danneggiato i cavi che portano l’elettricità al borgo collinare, ora facente parte del Comune di Cassano Spinola.

«Ci siamo mossi sia rivolgendoci direttamente all’azienda responsabile, Enel Distribuzione, sia passando tramite la prefettura – afferma il sindaco Sandro Busseti – Ma le risposte che abbiamo ricevuto ci hanno fatto cadere le braccia».

«Nonostante l’allerta meteo diramata per tempo dalle autorità competenti, pare che in tutta la provincia di Alessandria siano disponibili solamente sei tecnici in grado di intervenire», spiega il primo cittadino. «Non è possibile affrontare in questa maniera una situazione di emergenza, peraltro ampiamente prevista – dice ancora Busseti – Al contrario noi sindaci veniamo “messi in croce” per ogni criticità».

In provincia, secondo quanto riferisce la Protezione civile, sono circa 1.300 le utenze elettriche senza alimentazione. In questo caso però mal comune non è mezzo gaudio, anzi: con così tanti interventi il rischio è che i guasti vengano riparati solo dopo diverso tempo.

La strada che da Cassano sale a Gavazzana è regolarmente aperta, qualche problema in più invece sulla provinciale 35 dei Giovi, dove questo pomeriggio 5-6 mezzi pesanti si sono impantanati.