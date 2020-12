Buoni spesa, solo 4 giorni per fare domanda in Comune

NOVI LIGURE — Nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Il governo ha stanziato per la città di Novi Ligure poco meno di 150 mila euro e ora il municipio si appresta a distribuirli. «Faremo il possibile per erogarli entro le festività natalizie», ha detto ieri sera in consiglio comunale il sindaco Gian Paolo Cabella.

Per richiederli però le famiglie hanno solo quattro giorni di tempo. La richiesta per ottenere il bonus, infatti, essere compilata esclusivamente online sul sito del Comune di Novi Ligure. Il modulo di richiesta sarà disponibile dalla mattina del 10 dicembre e sarà possibile compilare le domande fino alla mezzanotte del 14 dicembre.

Si tratta del secondo stanziamento governativo, dopo quello di questa primavera. All’epoca la distribuzione era stata curata dal Csp, il consorzio dei servizi sociali. Questa volta però l’ente si limiterà a fornire assistenza al Comune. Il perché l’ha spiegato Cabella in consiglio: «Il Csp ha diversi dipendenti in quarantena a causa del coronavirus e in questo momento non ha abbastanza personale per gestire l’erogazione dei buoni».

L’opposizione, con Rocchino Muliere (Democratici), ha sottolineato che anziani e famiglie senza computer o connessione internet si troveranno in difficoltà, anche a causa dei tempi estremamente ridotti.

I tagliandi per la spesa potranno essere utilizzati presso esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco, pubblicato sul sito web del Comune di Novi Ligure, verrà aggiornato in caso di nuove adesioni.

La capogruppo di Forza Italia Francesca Chessa, come referente della commissione comunale Covid, ha fatto sapere che a breve verrà emanato un bando per individuare giovani automuniti per recapitare la spesa a casa delle persone in isolamento.