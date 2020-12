Decorazioni natalizie, il conto sale e sfiora i 50 mila euro

NOVI LIGURE — Sale ancora il costo delle decorazioni e delle luminarie natalizie allestite a Novi Ligure dall’amministrazione comunale. In aggiunta alla cifra già stanziata, che sfiora i 40 mila euro, è stato disposto l’acquisto di piante decorative per un importo complessivo di 10 mila euro (la fornitura è stata assegnata alle Floricoltura Girasole di Pozzolo Formigaro).

Per il Natale del 2020 il totale dei soldi spesi dal Comune ammonta a quasi 50 mila euro. Oltre ai 10 mila euro per le piante, poco meno di 27 mila euro sono stati spesi per la realizzazione dell’arredo urbano e delle luci nel centro storico, mentre l’installazione delle luminarie aeree in corso Marenco e in viale Saffi costerà 9.700 euro; in preventivo sono stati anche inseriti 3 mila euro per il consumo presunto di elettricità.

Cifre che hanno fatto storcere il naso all’opposizione: «Noi spendevamo molto meno», ha ricordato l’ex sindaco Rocchino Muliere. Nel 2018, in effetti, erano stati spesi 16.500 euro, ma va sottolineato che alla somma vanno aggiunti 10 mila euro per le piante (tanto quanto oggi, dunque).

L'altro ieri, in consiglio comunale, le luminarie hanno di nuovo suscitato un vivace dibattito. Muliere ha sottolineato che le centralissime via Girardengo e via Roma non saranno illuminate, fatto senza precedenti. Tra l'altro, le luminarie venivano accese a Santa Caterina, quindi già a fine novembre. La consigliera Eleonora Gatti (Lega) ha fatto sapere che le decorazioni natalizie installate a Novi sono state già scelte da diverse grandi città turistiche. Le luci in via Girardengo e in via Roma non ci saranno per non rovinare l'effetto scenico delle installazioni.

Il vicesindaco Diego Accili ha spiegato che nella somma sono comprese anche le decorazioni sistemate fuori dal centro storico: «Abbiamo portato il Natale anche in periferia. Le luci saranno presenti in viale Saffi e in corso Marenco». Per l’amministrazione comunale l’arredo urbano a tema natalizio ha «lo scopo di supportare le attività commerciali duramente colpite dalle limitazioni».

Tu come la pensi? Rispondi al nostro sondaggio