Schianto mortale, soccorsi ancora in atto

NOVI LIGURE - Un uomo di circa trent’anni ha perso la vita nell’incidente stradale verificatosi poco prima delle 18 lungo la strada 35 ter dei Giovi che collega Novi Ligure a Serravalle Scrivia.

La vittima viaggiava a bordo di un’autovettura ‘Bmw’ che si è scontrata frontalmente con un autotreno. Il violentissimo impatto si è verificato in prossimità della rotatoria stradale che collega la strada ’35 ter’ con la bretella che porta verso il Serravalle outlet. Sul posto sono impegnati gli agenti della Polizia stradale di Serravalle Scrivia, i vigili del fuoco che hanno provato ad estrarre il conducente dalle lamiere della ‘Bmw’ e le ambulanze del soccorso di emergenza 118 che erano pronte a dare soccorso sanitario al giovane conducente. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Nel momento in cui si è verificato lo scontro tra auto e tir, in zona era già buio, ma non c’era nebbia. L’ipotesi più probabile è che la causa dell’incidente possa essere stata un sorpasso, ma la posizione dei veicoli dopo lo scontro rende complicata la ricostruzione della dinamica dell’incidente.