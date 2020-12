Gavi perde Gianni Carrozzino, decano dei pizzaioli

GAVI — Gavi deve dare l’addio a Gianni Carrozzino, morto oggi all’età di 69 anni. Carrozzino era una figura molto nota in val Lemme: per anni infatti aveva gestito insieme alla moglie Ginalda Carturan e alle figlie Sara ed Emanuela la pizzeria “Il forte” di via Bertelli, uno dei principali luoghi di ritrovo della cittadina. Imprenditore generoso anche nei confronti dello sport, era stato tra i sostenitori della squadra novese Macaco Rugby.

A maggio, dopo il lockdown aveva preso la sofferta decisione di abbassare per l’ultima volta la serranda del suo locale di via Bertelli. L’intenzione, però, era quella di riaprire in una nuova location. Purtroppo il destino per lui ha avuto altri progetti.